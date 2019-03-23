SANA: 21 человек госпитализирован с симптомами отравления газом в Хаме
Как отмечает агентство, у госпитализированных наблюдается удушье в результате вдыхания «ядовитых газов».
Ранее МИД России сообщил о подготовке боевиками инсценировки химатаки в Сирии.
Как рассказала представитель министерства Мария Захарова, Москва обеспокоена данными о подготовке боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам»* инсценировки химической атаки.
Она отметила, что террористы рассредоточивают боевые снаряды в тайниках в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.