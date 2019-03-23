В Сирии при участии посла России открыли «Дни российско-арабской дружбы»

В Сирии прошло торжественное открытие проекта «Дни российско-арабской дружбы» при участии дипломатов из России и представителей сирийского Министерства культуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла России в Сирии Александра Ефимова, с момента установления дипломатических отношений между Москвой и Дамаском страны были «союзниками, партнерами и друзьями во всех сферах жизни».

«И в русском, и в арабском языке есть одинаковая по смыслу поговорка: «друг познаётся в беде». Восемь лет назад в Сирию пришла страшная беда — международный терроризм, беспощадный ко всему, что выходит за жёсткие рамки фанатичной идеологии», — сказал он, отметил, что Россия не осталась безучастной, как и подобает настоящему другу.

19 марта министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского президента Владимира Путина посетил Сирию. Там, как заявили в Министерстве обороны, он провёл переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом, которому передал послание от президента России.

Также Башар Асад высоко оценил усилия российской стороны, направленные на возвращение беженцев в страну.