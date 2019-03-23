Юристы Трампа желают ознакомиться с докладом Мюллера до его публикации

Адвокаты президента США Дональда Трампа выразили желание ознакомиться с докладом спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году до публикации документа.

Об этом сообщает Associated Press.

Данную информацию агентству подтвердил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани, который при этом отметил, что юристы президента пока не получали никаких гарантий по этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Мюллер завершил расследование дела о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что администрация президента США ещё не видела доклад.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.