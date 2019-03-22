Премьер Польши призвал не допустить «жёсткого» брексита

Польша призывает не допустить выхода Великобритании из ЕС без сделки. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Я прежде всего отношусь с пониманием к ситуации и стараюсь всегда найти компромисс. В той ситуации, в которой оказалась Великобритания, очень легко перекладывать вину с одного на другого», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что лидеры 27 стран ЕС приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.

Как отмечалось, дата выхода Британии из состава сообщества переносится на 12 апреля или 22 мая, в зависимости от одобрения парламентом соглашения о выходе из ЕС.

Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова, комментируя в разговоре с ФАН ситуацию в Великобритании, подчеркнула, что выход страны из ЕС грозит серьёзным внутриполитическим кризисом для Брюсселя.