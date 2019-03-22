В посольстве России в Греции прокомментировали инцидент с гранатой

В российском посольстве в Афинах прокомментировали инцидент с гранатой, которую бросили в полицейскую будку у диппредставительства.

«Сегодняшнее происшествие у консульского отдела посольства не повлияло на его работу или других подразделений загранучреждения. Решительно осуждаем подобные противозаконные действия», — говорится в сообщении в Twitter.

В дипмиссии также выразили благодарность греческим властям «за оперативную реакцию».

Ранее сообщалось, что неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.

Власти Греции осудили нападение на полицейскую будку у российского посольства.