В Афинах в полицейскую будку возле российского посольства бросили гранату

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RT
Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.
В Афинах в полицейскую будку возле российского посольства бросили гранату
  • Архивное фото
  • AFP
  • © LOUISA GOULIAMAKI

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 22 марта.

«Двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства», — приводит РИА Новости сообщение.

В Греции по факту инцидента начато расследование.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам нападений на сотрудников российских загранучреждений в Киеве в 2018 году. 

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