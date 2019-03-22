В Афинах в полицейскую будку возле российского посольства бросили гранату
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Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 22 марта.
«Двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства», — приводит РИА Новости сообщение.
В Греции по факту инцидента начато расследование.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам нападений на сотрудников российских загранучреждений в Киеве в 2018 году.