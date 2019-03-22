В Афинах в полицейскую будку возле российского посольства бросили гранату

Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах. Об этом сообщили в пресс-службе российской дипмиссии.

Уточняется, что инцидент произошёл в ночь на 22 марта.

«Двое неизвестных на мотоцикле, проезжая мимо консульского отдела посольства России, бросили взрывное устройство в полицейскую будку, расположенную рядом с консульским отделом посольства», — приводит РИА Новости сообщение.

В Греции по факту инцидента начато расследование.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам нападений на сотрудников российских загранучреждений в Киеве в 2018 году.