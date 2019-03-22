Генконсульство: данных о пострадавших при взрыве в Китае россиянах не поступало

Генконсульство России в Шанхае не получало данных о пострадавших российских гражданах в результате взрыва на химзаводе в Китае. Об этом сообщил генеральный консул России в Шанхае Алексей Евсиков.

«Данных о пострадавших российских гражданах в результате взрыва на химпредприятии в провинции Цзянсу...не поступало», — цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, генконсульство направило ноту с выражением соболезнований властям провинции в связи с трагедией.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал бросить все усилия на спасение людей после взрыва на химическом заводе.

По последним данным, в результате ЧП погибли 47 человек. На месте ЧП работают 192 пожарных расчёта и более 900 военнослужащих. Несколько резервуаров с химикатами уже удалось потушить.