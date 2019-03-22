Си Цзиньпин призвал бросить все усилия на спасение людей после взрыва на химзаводе

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал бросить все усилия на спасение людей после взрыва на химическом заводе на востоке Китая.

Об этом информирует CGTN.

«Си сказал, что местные власти должны попытаться спасти как можно больше и свести к минимуму потери. Он также призвал власти извлечь уроки из произошедшего, чтобы предотвратить несчастные случаи в будущем», — говорится в тексте.

По последним данным, в результате инцидента погибли 47 человек.

Ранее сообщалось о 44 погибших.

Взрыв произошёл в городском округе Яньчэн в провинции Цзянсу на востоке КНР.