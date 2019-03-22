Си Цзиньпин призвал бросить все усилия на спасение людей после взрыва на химзаводе
Об этом информирует CGTN.
«Си сказал, что местные власти должны попытаться спасти как можно больше и свести к минимуму потери. Он также призвал власти извлечь уроки из произошедшего, чтобы предотвратить несчастные случаи в будущем», — говорится в тексте.
По последним данным, в результате инцидента погибли 47 человек.
Ранее сообщалось о 44 погибших.
Взрыв произошёл в городском округе Яньчэн в провинции Цзянсу на востоке КНР.