Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

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Администрация США ответила отказом на запрос демократов из палаты представителей о передаче им информации о переговорах американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина.
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
  • РИА Новости
  • © Михаил Тургиев

«Конгресс не может требовать её раскрытия», — цитирует РИА Новости документ, под которым подписался советник президента Пэт Чиполлоне.

В Белом доме отметили, что с уважением стараются реагировать на обоснованные надзорные запросы.

«Но нам не известен ни один прецедент в поддержку подобных всеобъемлющих запросов», — добавили там.

По мнению администрации, «ведение внешней политики является вопросом, который Конституция предписывает исключительно президенту».

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.

В январе комитет палаты представителей США по иностранным делам заявил о намерении провести слушания по переговорам Трампа и Путина. Американский президент заявил, что не скрывал деталей переговоров с российским коллегой.

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