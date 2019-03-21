Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
- РИА Новости
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«Конгресс не может требовать её раскрытия», — цитирует РИА Новости документ, под которым подписался советник президента Пэт Чиполлоне.
В Белом доме отметили, что с уважением стараются реагировать на обоснованные надзорные запросы.
«Но нам не известен ни один прецедент в поддержку подобных всеобъемлющих запросов», — добавили там.
По мнению администрации, «ведение внешней политики является вопросом, который Конституция предписывает исключительно президенту».
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
В январе комитет палаты представителей США по иностранным делам заявил о намерении провести слушания по переговорам Трампа и Путина. Американский президент заявил, что не скрывал деталей переговоров с российским коллегой.