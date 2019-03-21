Эксперт прокомментировал заявление Трампа по Голанским высотам

Руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

«В случае если признание суверенитета произойдёт, это будет сильнейшим ударом по взаимоотношениям между США и арабо-исламским миром. Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе двух арабо-израильских войн и имеют огромное значение для безопасности и Сирии, и Израиля... Это очень непростой вопрос. Проблема представляется абсолютно тупиковой. В данных условиях, если решение США будет принято, это будет равносильно окурку в бочке с порохом», — считает эксперт.

Батюк подчеркнул, что Соединённым Штатам не удастся провести данное решение через Совет Безопасности ООН.

«Оно будет однозначно заблокировано Россией и Китаем, даже если представить себе такую достаточно фантастическую ситуацию, что Британия и Франция согласятся с их решением. Но я склонен думать, что по данному конкретному вопросу Франция присоединится к России», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Глава Белого дома отметил, что эта территория имеет важнейшее значение для безопасности Израиля и региональной стабильности.