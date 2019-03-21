Эксперт прокомментировал хранение Facebook части паролей в незащищённом виде

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал RT сообщение руководства компании Facebook о том, что часть паролей от учётных записей пользователей соцсети хранилась в незащищённом виде.

«Речь идёт о том, что хранение было в недостаточно защищённом виде. Это означает, что есть некие лазейки, через которые хакеры смогут проникнуть и (при необходимости и желании) похитить эти пароли или устроить неконтролируемый слив. Такое заявление — в какой-то степени попытка застраховаться от того, что в некое ближайшее время могут возникнуть какие-то осложнения», — сказал Бышок.

По его словам, данная проблема будет решаться, потому что «Facebook — не одна из многих фирм, а базовая платформа, на которой общаются люди со всего мира».

«Разумеется, компания будет искать варианты решения данного вопроса. Но нужно понимать, что вместе с тем, как развивается Facebook, улучшаются и возможности хакеров и программистов, которые вполне могут использовать свои навыки для похищения данных», — заключил эксперт.

Ранее руководство компании Facebook признало, что хранило часть паролей от учётных записей пользователей одноимённой соцсети в незащищённом виде.

Отмечается, что «миллионы» пользователей, пароли которых хранились в незащищённом виде, будут проинформированы.