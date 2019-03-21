Эксперт прокомментировал призыв главы ЕП провести брексит до 18 апреля

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в разговоре с RT прокомментировал заявление председателя Европарламента Антонио Таяни о том, что выход Великобритании из ЕС может быть отложен максимум до 18 апреля.

«Евросоюз принципиально соглашается на какую-то отсрочку лишь при соблюдении двух условий. Во-первых, она будет максимум до выборов в Европарламент. Потому что, если вдруг не случится чуда и Великобритания не решит остаться в Евросоюзе, конечно, депутатов от Великобритании в ЕП быть не должно. А у них там почти 10%-ная квота. Если их будут переизбирать, то придётся искать кого-то на их место, проводить новые выборы, сокращать число депутатов в данной каденции. То есть будут серьёзные бюрократические проблемы, которыми никто не хочет заниматься», — сказал эксперт.

По его словам, Евросоюз готов дать отсрочку, если Великобритания объяснит, для чего ей это нужно и что изменится за отведённое время.

«Пока никакого объяснения нет. То есть непонятно, что такого должно случиться, чтобы Тереза Мэй заставила парламент проголосовать за предложенные Евросоюзом условия брексита. А новых условий Мэй никто не даст, потому что они должны быть согласованы со всеми странами — членами ЕС, а это очень долгая процедура. В принципе, всё, что сейчас происходит, — Тереза Мэй, пытающаяся рубить змее хвост по кусочкам и каким-то образом отсрочить неизбежное — крах переговоров, жёсткий брексит и свои политические похороны. Пока никаких положительных перспектив не просматривается», — заключил Мирзаян.

Ранее Таяни заявил, что выход Великобритании из ЕС может быть отложен максимум до 18 апреля.

Председатель Европарламента подчеркнул, что это последний день, когда можно организовать выборы в Европейский парламент.