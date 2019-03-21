Глава ЕП призвал провести брексит не позднее 18 апреля

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Выход Великобритании из ЕС может быть отложен максимум до 18 апреля, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.
Глава ЕП призвал провести брексит не позднее 18 апреля
  • Reuters

«Я попросил саммит, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля», —  заявил он рамках саммита ЕС в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

Таяни подчеркнул, что это последний день, когда можно организовать выборы в Европейский парламент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобританию ждёт «жёсткий» выход из состава ЕС в случае, если британский парламент отвергнет проект соглашения премьера Терезы Мэй.

Также Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.

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