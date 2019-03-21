Глава ЕП призвал провести брексит не позднее 18 апреля

Выход Великобритании из ЕС может быть отложен максимум до 18 апреля, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни.

«Я попросил саммит, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля», — заявил он рамках саммита ЕС в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС.

Таяни подчеркнул, что это последний день, когда можно организовать выборы в Европейский парламент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Великобританию ждёт «жёсткий» выход из состава ЕС в случае, если британский парламент отвергнет проект соглашения премьера Терезы Мэй.

Также Британский конгресс тред-юнионов и Конфедерация британской промышленности обратились к Мэй с просьбой изменить подход к реализации брексита, так как «страна находится на грани чрезвычайного положения».

Глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила перспективы премьера Великобритании остаться у власти.