Косачёв прокомментировал заявление Макрона о готовности ЕС к «жёсткому» брекситу

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Великобританию ждёт «жёсткий» выход из состава ЕС в случае, если британский парламент отвергнет проект соглашения премьера Терезы Мэй.

«Вероятность самого негативного сценария выхода Великобритании из Евросоюза, на мой взгляд, повышается с каждым днём. Совершенно очевидно, что собрать ЕС вокруг некоего нового сюжета и компромисса по выходу невозможно. Евросоюз будет настаивать на том, чтобы Великобритания делала шаги навстречу и в конечном итоге каким-то образом меняла свою позицию по уже выработанным договорённостям», — сказал он.

По словам сенатора, заявление Эммануэля Макрона отражает общие настроения, которые существуют в Евросоюзе.

«Президент Франции пытается говорить от имени ЕС, исходя из собственных политических соображений. Но ситуацию это никак не меняет — она для Великобритании крайне прискорбна и, судя по всему, может закончиться если не крахом, то серьёзным поражением для британских политиков, которые сделали ставку на цивилизованный и выгодный для страны брексит», — заключил Косачёв.

Ранее Макрон заявил, что Великобританию ждёт «жёсткий» выход из состава ЕС в случае, если британский парламент отвергнет проект соглашения премьера Терезы Мэй.