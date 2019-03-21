Косачёв прокомментировал заявление Макрона о готовности ЕС к «жёсткому» брекситу

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Великобританию ждёт «жёсткий» выход из состава ЕС в случае, если британский парламент отвергнет проект соглашения премьера Терезы Мэй.
Косачёв прокомментировал заявление Макрона о готовности ЕС к «жёсткому» брекситу
  • Reuters

«Вероятность самого негативного сценария выхода Великобритании из Евросоюза, на мой взгляд, повышается с каждым днём. Совершенно очевидно, что собрать ЕС вокруг некоего нового сюжета и компромисса по выходу невозможно. Евросоюз будет настаивать на том, чтобы Великобритания делала шаги навстречу и в конечном итоге каким-то образом меняла свою позицию по уже выработанным договорённостям», — сказал он.

По словам сенатора, заявление Эммануэля Макрона отражает общие настроения, которые существуют в Евросоюзе.

«Президент Франции пытается говорить от имени ЕС, исходя из собственных политических соображений. Но ситуацию это никак не меняет — она для Великобритании крайне прискорбна и, судя по всему, может закончиться если не крахом, то серьёзным поражением для британских политиков, которые сделали ставку на цивилизованный и выгодный для страны брексит», — заключил Косачёв.

Ранее Макрон заявил, что Великобританию ждёт «жёсткий» выход из состава ЕС в случае, если британский парламент отвергнет проект соглашения премьера Терезы Мэй.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить