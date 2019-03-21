В Госдуме оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление главы польской канцелярии Кшиштофа Щерского в связи с отказом пригласить Россию на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
В Госдуме оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала Второй мировой войны
  • РИА Новости

«Польша продемонстрировала свою предвзятость, не пригласив Россию на мемориальное мероприятие. Представители Польши, как власти, так и оппозиции, в эти дни самым разным неуклюжим образом пытаются выгородить себя в ответ на критику, которая звучит не только со стороны России по этому поводу. То, что сегодня заявлено, на самом деле контрастирует с заявлениями, которые делались до этого. Теперь мы слышим, что претензии связаны с событиями 1939 года», — сказал депутат.

По его словам, Польше «надо уже как-то выбрать, на что они опираются» в своём отказе.

«На мой взгляд они основываются на традиционной для определённых польских кругов русофобии, не учитывающей всего того вклада в освобождение Польши, за который отдали жизнь 600 тысяч российских солдат и офицеров. Это полностью вписывается в тот курс, в соответствии с которым свергаются памятники освободителям на территории Польши», — считает Затулин.

Депутат также отметил, что «любопытно выглядят объяснения Польши, которая приглашает Германию и не приглашает Россию».

Ранее польские власти объяснили, что не пригласили представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить