В Госдуме оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал RT заявление главы польской канцелярии Кшиштофа Щерского в связи с отказом пригласить Россию на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Польша продемонстрировала свою предвзятость, не пригласив Россию на мемориальное мероприятие. Представители Польши, как власти, так и оппозиции, в эти дни самым разным неуклюжим образом пытаются выгородить себя в ответ на критику, которая звучит не только со стороны России по этому поводу. То, что сегодня заявлено, на самом деле контрастирует с заявлениями, которые делались до этого. Теперь мы слышим, что претензии связаны с событиями 1939 года», — сказал депутат.

По его словам, Польше «надо уже как-то выбрать, на что они опираются» в своём отказе.

«На мой взгляд они основываются на традиционной для определённых польских кругов русофобии, не учитывающей всего того вклада в освобождение Польши, за который отдали жизнь 600 тысяч российских солдат и офицеров. Это полностью вписывается в тот курс, в соответствии с которым свергаются памятники освободителям на территории Польши», — считает Затулин.

Депутат также отметил, что «любопытно выглядят объяснения Польши, которая приглашает Германию и не приглашает Россию».

Ранее польские власти объяснили, что не пригласили представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.