В Совфеде оценили слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
В Совфеде оценили слова Мэй об ответственности парламента за перенос брексита
  • РИА Новости

«Для госпожи Мэй это самый простой вариант — свалить всё на парламент. У неё очень хорошо получаются вопросы провокаций, в частности дело Скрипалей. Там она показала себя виртуозом. А вот разобраться с вопросом брексита внутри собственной страны с парламентом у неё не получается. Она провалила два голосования. По старой британской традиции уже после первого отказа премьер-министр должна была подать в отставку», — считает сенатор.

По словам Джабарова, «Мэй упорно держится за власть и пытается любыми способами остаться в своём кресле».

Ранее Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков брексита.

Политик призвала парламент принять решение и отметила, что «обществу надоела» тема брексита.

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