Эксперт оценил заявление Мэй об ответственности за перенос сроков брексита

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.
Эксперт оценил заявление Мэй об ответственности за перенос сроков брексита
  • Reuters

«Пока завершения этого процесса не видно, поскольку нет формулы, которая всех более или менее удовлетворит. Очевидно, что соглашение не будет переписано, а также и то, что этот состав парламента за такой документ не проголосует. Следовательно, либо Мэй придётся принимать решение самой, либо она никакого решения не примет. Парламент выражает свою волю, и он является более суверенным органом, чем премьер-министр, потому что Мэй в данном случае никто не избирал всенародно. Парламент считает, что документ не подготовлен и неприемлем для страны», — сказал он.

По словам Брутера, заявлять о том, что парламент виноват в переносе сроков брексита из-за того, что не подписывал документ, — «верх безответственности».

«Своими словами Мэй ещё раз подтверждает, что на посту премьер-министра она человек случайный и неподготовленный. Её нерассчитанные действия и вызвали кризис. До 30 июня я выхода из него не вижу», — заключил эксперт.

Ранее Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков брексита.

Премьер-министр призвала парламент принять решение и отметила, что «обществу надоела» тема брексита.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить