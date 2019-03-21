Эксперт оценил заявление Мэй об ответственности за перенос сроков брексита
- Reuters
«Пока завершения этого процесса не видно, поскольку нет формулы, которая всех более или менее удовлетворит. Очевидно, что соглашение не будет переписано, а также и то, что этот состав парламента за такой документ не проголосует. Следовательно, либо Мэй придётся принимать решение самой, либо она никакого решения не примет. Парламент выражает свою волю, и он является более суверенным органом, чем премьер-министр, потому что Мэй в данном случае никто не избирал всенародно. Парламент считает, что документ не подготовлен и неприемлем для страны», — сказал он.
По словам Брутера, заявлять о том, что парламент виноват в переносе сроков брексита из-за того, что не подписывал документ, — «верх безответственности».
«Своими словами Мэй ещё раз подтверждает, что на посту премьер-министра она человек случайный и неподготовленный. Её нерассчитанные действия и вызвали кризис. До 30 июня я выхода из него не вижу», — заключил эксперт.
Ранее Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков брексита.
Премьер-министр призвала парламент принять решение и отметила, что «обществу надоела» тема брексита.