Эксперт оценил заявление Мэй об ответственности за перенос сроков брексита

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которая перенесла на парламент ответственность за отсрочку брексита.

«Пока завершения этого процесса не видно, поскольку нет формулы, которая всех более или менее удовлетворит. Очевидно, что соглашение не будет переписано, а также и то, что этот состав парламента за такой документ не проголосует. Следовательно, либо Мэй придётся принимать решение самой, либо она никакого решения не примет. Парламент выражает свою волю, и он является более суверенным органом, чем премьер-министр, потому что Мэй в данном случае никто не избирал всенародно. Парламент считает, что документ не подготовлен и неприемлем для страны», — сказал он.

По словам Брутера, заявлять о том, что парламент виноват в переносе сроков брексита из-за того, что не подписывал документ, — «верх безответственности».

«Своими словами Мэй ещё раз подтверждает, что на посту премьер-министра она человек случайный и неподготовленный. Её нерассчитанные действия и вызвали кризис. До 30 июня я выхода из него не вижу», — заключил эксперт.

Ранее Мэй возложила на парламент ответственность за перенос сроков брексита.

Премьер-министр призвала парламент принять решение и отметила, что «обществу надоела» тема брексита.