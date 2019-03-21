Москалькова сообщила о планах поездки в США
«Да, она (поездка. — RT) планируется, на Генассамблее ООН на одной из секций будет рассматриваться вопрос о защите прав пожилых людей. Я приглашена на этот форум», — цитирует ТАСС Москалькову.
Отмечается, что ей задали вопрос планирует ли она посетить граждан России, которые находятся в тюрьмах США.
Москалькова ответила, что они находятся на разных территориях.
«Насколько моя география и поездка позволит это сделать», — добавила уполномоченный по правам человека.
Ранее сообщалось, что Москалькова прибыла в украинскую столицу, чтобы принять участие в заседании суда по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.