Москалькова сообщила о планах поездки в США

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о планах поездки в США.

«Да, она (поездка. — RT) планируется, на Генассамблее ООН на одной из секций будет рассматриваться вопрос о защите прав пожилых людей. Я приглашена на этот форум», — цитирует ТАСС Москалькову.

Отмечается, что ей задали вопрос планирует ли она посетить граждан России, которые находятся в тюрьмах США.

Москалькова ответила, что они находятся на разных территориях.

«Насколько моя география и поездка позволит это сделать», — добавила уполномоченный по правам человека.

Ранее сообщалось, что Москалькова прибыла в украинскую столицу, чтобы принять участие в заседании суда по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

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