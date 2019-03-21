Представители США, России, Китая и ЕС обсудят афганское урегулирование 21-22 марта

В госдепартаменте США сообщили, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад обсудит с партнёрами из РФ, Китая и ЕС 21-22 марта афганское урегулирование.

«Специальный представитель по афганскому примирению, посол Залмай Халилзад примет своих партнёров — спецпредставителя президента России, посла Замира Кабулова, специального посланника Китая, посла Дэн Сицзюня, а также специального посланника ЕС, посла Роланда Кобиа в государственном департаменте 21 и 22 марта», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве подчеркнули, что планируется обсудить «международную поддержку мирного афганского процесса, роль, которую может сыграть каждая сторона в том, чтобы положить конец войне, а также прогресс в мирных переговорах».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал RT, что существует большое количество мировых проблем, которые и российская, и американская сторона могли бы решить совместными усилиями.

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон могли бы скооперировать свои действия для урегулирования ситуации в Афганистане.