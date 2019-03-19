Помпео оценил перспективы сотрудничества России и США

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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью KSNT рассказал о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Помпео оценил перспективы сотрудничества России и США
  • Reuters

«Есть важные места, где Соединённые Штаты и Россия могут сотрудничать. Я искренне желаю, чтобы их было больше, и я хотел бы, чтобы Россия прилагала больше усилий, чтобы мы могли определить круг общих интересов, даже если мы очень, очень разные страны», — отметил он. Текст интервью распространил Госдепартамент.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал RT, что существует большое количество мировых проблем, которые и российская, и американская сторона могли бы решить совместными усилиями.

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон могли бы скооперировать свои действия для урегулирования ситуации в Афганистане.

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