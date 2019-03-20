Эксперт прокомментировал идею Трампа принять Бразилию в НАТО

Заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД России Борис Мартынов в беседе с НСН прокомментировал инициативу американского президента Дональда Трампа принять Бразилию в НАТО.

«Я не вижу никаких особых перспектив, всё это носит поверхностный, наносный, сенсационный риск и характер», — заявил эксперт.

По его словам, Бразилия на сегодняшний день является достаточно мощной страной и Соединённые Штаты никогда не будут на практике прилагать усилия для того, чтобы помочь Бразилии стать равными самим себе.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил инициативу Трампа.