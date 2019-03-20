Пушков оценил идею Трампа принять Бразилию в НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа принять Бразилию в Североатлантический альянс.

Он считает, что идея Трампа вызвала «шок и изумление» у европейских союзников США. Также сенатор заявил, что американский лидер «не перестаёт их огорошивать».

«И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придётся им заняться «экспортом демократии» и в Латинскую Америку. Но по силам ли?» — написал он в своём Twitter.

Ранее американский президент в ходе встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что допускает предоставление Бразилии статуса члена НАТО.