В МИД Китая прокомментировали отставку Назарбаева

Китай относится к отставке первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с пониманием и уважает его решение. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Президент Назарбаев является национальным лидером, которого поддерживает и уважает его народ. Китай понимает и уважает его решение», — цитирует дипломата РИА Новости.

Он добавил, что в отношениях с Китаем «Назарбаев всегда был привержен развитию дружественных отношений».

«Исполняющий обязанности президента Казахстана Токаев является добрым другом китайского народа, мы надеемся и верим, что Казахстан добьётся нового прогресса в своём развитии», — сказал Гэн Шуан.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время обращения к народу подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве президента республики.

20 марта Касым-Жомарт Токаев, вступающий в должность президента Республики Казахстан, принёс присягу народу страны.