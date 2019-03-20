Глава МИД Новой Зеландии выступит с заявлением в связи с реакцией Эрдогана на теракт
- Reuters
Как отмечает телеканал 1 News, турецкий лидер ранее заявил, что любые австралийцы или новозеландцы, которые приехали в Турцию с антимусульманскими настроениями, встретят ту же участь, что и «их деды во время Дарданелльской операции в Первой мировой войне».
«Наш вице-премьер выступит против комментариев в Турции», — приводит телеканал слова новозеландского премьер-министра Джасинды Ардерн.
Ранее Эрдоган заявил, что западные страны, в том числе их средства массовой информации, замалчивают ситуацию с терактом в Новой Зеландии.
15 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл двойной теракт, в результате которого погибли 50 человек.