СМИ: Послы КНДР в России и Китае вернулись в Пхеньян для консультаций

Послы КНДР в России, Китае и северокорейский представитель в ООН 19 марта вернулись в Пхеньян для консультаций. Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на источник.

Как заявил источник, высокопоставленные дипломаты в аэропорту Пекина сели на рейс авиакомпании Air Koryo до Пхеньяна. При этом их сопровождали порядка десяти дипломатов КНДР.

Отмечается, что, возможно, они вернулись для участия во встрече глав дипломатических миссий Северной Кореи.

При этом источник считает, что в ходе встречи может быть проведён обмен мнениями о стратегии переговоров с США по денуклеаризации.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал возможным достижение прогресса в вопросе денуклеаризации КНДР.