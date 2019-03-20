Болтон: США готовы заключить торговые сделки с Британией после брексита

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Sky News заявил о готовности Вашингтона заключить торговые соглашения с Великобританией после брексита.

«Мы были бы рады визиту министра торговли Лиама Фокса и любого члена правительства (Британии. —RT), мы можем быстро заключить эти соглашения. Мы готовы к этому. Мы хотим партнёрства с новой независимой Британией», — заявил он.

Болтон добавил, что президент США Дональд Трамп видит «огромные возможности» для отношений двух стран после «решения вопроса со статусом» Британии.

Ранее Трамп заявил, что Белый дом готов к переговорам о крупной торговой сделке с Лондоном.