ЕС анонсировал начало переговоров о членстве Северной Македонии

Начало переговоров между Евросоюзом и Северной Македонией о вступлении страны в альянс запланировано на июнь. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС по итогам заседания в Брюсселе.

«Евросовет наметил путь к открытию переговоров о присоединении (Северной Македонии к ЕС. — RT) в июне 2019 года на основе дальнейшего прогресса и ощутимых результатов, сохраняя и углубляя нынешний процесс реформ», — говорится в опубликованном пресс-релизе.

В Совете призвали Северную Македонию в ближайшие месяцы продолжать намеченный путь реформ в судебной системе и государственном управлении, а также борьбу с коррупцией и преступностью.

11 января в парламенте Македонии утвердили закон о внесении поправок в Конституцию для переименования страны в Северную Македонию.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует данное событие и «с нетерпением ждёт» Северную Македонию в НАТО.