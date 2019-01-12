Премьер Македонии пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС

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Македония вскоре станет членом НАТО, а затем и Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
Премьер Македонии пообещал скорое вступление страны в НАТО и ЕС
  • Reuters

«Депутаты Собрания (парламента) Республики Македония, следуя воле и стратегическими интересам граждан, большинством в 2/3 голосов дали нам возможность войти в открытые двери самых больших западных объединений в мире», — приводит его слова пресс-служба правительства.

Ранее парламент Македонии большинством в 80 голосов утвердил закон о внесении поправок в Конституцию страны для её переименования.

В ноябре правительство Македонии утвердило текст парламентского проекта поправок в Конституцию о переименовании государства в Республику Северная Македония. 

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