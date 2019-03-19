В Госдуме прокомментировали заявление Помпео о перспективах сотрудничества России и США

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона.
В Госдуме прокомментировали заявление Помпео о перспективах сотрудничества России и США
  • РИА Новости

«В данном случае у американской дипломатии, к сожалению, слова расходятся с делом», — сказал Морозов.

Как отметил депутат, США постоянно предъявляют России необоснованные претензии по тем или иным вопросам, но Москва никогда не отказывалась от межгосударственного диалога.

По словам Морозова, американцы сами уходят от диалога.

«Но надеемся, они рано или поздно поймут, что это единственный путь урегулирования как двусторонних, так и многосторонних проблем», — заключил он.

Ранее Помпео заявил, что есть важные места, где Соединённые Штаты и Россия могут сотрудничать.

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал RT, что существует большое количество мировых проблем, которые российская и американская стороны могли бы решить совместными усилиями.

В частности, по его словам, Москва и Вашингтон могли бы скооперировать свои действия для урегулирования ситуации в Афганистане.

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