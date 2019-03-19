Рябков прокомментировал введение США санкций против Венесуэлы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала RT прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций против Венесуэлы.

По словам дипломата, в данной ситуации наблюдается некоторая «несогласованность» в политике Вашингтона по отношению к Каракасу.

«Как можно обвинять власти государства в неэффективном управлении страной, в то же самое время лишая их доступа к колоссальным активам, которыми оно владело ранее?» — отметил он.

При этом Рябков подчеркнул, что в связи с происходящими в Боливарианской Республике событиями Россия продолжает оказывать стране гуманитарную помощь. Замминистра также указал на недопустимость использования сложившегося в Венесуэле гуманитарного кризиса в качестве предлога для реализации каких-либо незаконных политических инициатив.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Соединённые Штаты вместо введения санкций перейти к сотрудничеству в рамках ООН для стабилизации ситуации в Венесуэле.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил санкции Вашингтона в отношении Каракаса.