Рябков прокомментировал введение США санкций против Венесуэлы

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала RT прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций против Венесуэлы.
Рябков прокомментировал введение США санкций против Венесуэлы
  • РИА Новости

По словам дипломата, в данной ситуации наблюдается некоторая «несогласованность» в политике Вашингтона по отношению к Каракасу.

«Как можно обвинять власти государства в неэффективном управлении страной, в то же самое время лишая их доступа к колоссальным активам, которыми оно владело ранее?» — отметил он.

При этом Рябков подчеркнул, что в связи с происходящими в Боливарианской Республике событиями Россия продолжает оказывать стране гуманитарную помощь. Замминистра также указал на недопустимость использования сложившегося в Венесуэле гуманитарного кризиса в качестве предлога для реализации каких-либо незаконных политических инициатив.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало Соединённые Штаты вместо введения санкций перейти к сотрудничеству в рамках ООН для стабилизации ситуации в Венесуэле.

Главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в беседе с НСН оценил санкции Вашингтона в отношении Каракаса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить