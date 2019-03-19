Обнаруженная полицией записка указывает на террористический мотив стрельбы в Утрехте

Короткая ссылка
Прокуратура Нидерландов заявила, что записка, найденная в автомобиле, который использовался для бегства с места стрельбы в Утрехте, указывает на террористический характер инцидента.
Обнаруженная полицией записка указывает на террористический мотив стрельбы в Утрехте
  • Reuters

Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что соответствующее сообщение было найдено в автомобиле, который, как предполагается, 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш использовал, чтобы скрыться с места преступления.

«Мы до сих пор серьёзно рассматриваем вариант с террористическим мотивом... Записка, найденная в машине для бегства, а также характер имеющихся фактов указывают на это», — указали в прокуратуре.

При этом в ведомстве добавили, что пока изучаются и другие возможные мотивы преступления.

Ранее СМИ передавали, что Таныш мог открыть огонь в трамвае в центре города «из-за семейных проблем».

Жертвами ЧП стали три человека, ещё девять получили ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить