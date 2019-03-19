Обнаруженная полицией записка указывает на террористический мотив стрельбы в Утрехте
- Reuters
Об этом сообщает портал Dutch News со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что соответствующее сообщение было найдено в автомобиле, который, как предполагается, 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш использовал, чтобы скрыться с места преступления.
«Мы до сих пор серьёзно рассматриваем вариант с террористическим мотивом... Записка, найденная в машине для бегства, а также характер имеющихся фактов указывают на это», — указали в прокуратуре.
При этом в ведомстве добавили, что пока изучаются и другие возможные мотивы преступления.
Ранее СМИ передавали, что Таныш мог открыть огонь в трамвае в центре города «из-за семейных проблем».
Жертвами ЧП стали три человека, ещё девять получили ранения.