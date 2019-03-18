Anadolu: стрелок из Утрехта мог открыть огонь в трамвае «из-за семейных проблем»

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Уроженец Турции Гёкмен Таныш мог открыть огонь в трамвае в центре нидерландского Утрехта «из-за семейных проблем», сообщает Anadolu со ссылкой на родственников молодого человека.
Anadolu: стрелок из Утрехта мог открыть огонь в трамвае «из-за семейных проблем»
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter агентства.

«По словам родственников подозреваемого в нападении в Утрехте Гёкмена Таныша, он стрелял в одного из своих близких, находящегося в трамвае, «по семейным причинам», а затем открыл огонь по пытавшимся помочь ему», — указано в тексте.

Ранее мэр Утрехта Ян ван Занен рассказал, что в результате стрельбы в трамвае в центре города погибли три человека, ещё девять получили ранения.

В связи с ЧП власти Нидерландов повысили уровень террористической опасности до самого высокого.

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