Anadolu: стрелок из Утрехта мог открыть огонь в трамвае «из-за семейных проблем»

Уроженец Турции Гёкмен Таныш мог открыть огонь в трамвае в центре нидерландского Утрехта «из-за семейных проблем», сообщает Anadolu со ссылкой на родственников молодого человека.

Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter агентства.

По словам родственников подозреваемого в нападении в Утрехте Гёкмена Таныша, он стрелял в одного из своих близких, находящегося в трамвае, по «семейным причинам», а затем открыл огонь по пытавшимся помочь ему — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) 18 марта 2019 г.

«По словам родственников подозреваемого в нападении в Утрехте Гёкмена Таныша, он стрелял в одного из своих близких, находящегося в трамвае, «по семейным причинам», а затем открыл огонь по пытавшимся помочь ему», — указано в тексте.

Ранее мэр Утрехта Ян ван Занен рассказал, что в результате стрельбы в трамвае в центре города погибли три человека, ещё девять получили ранения.

В связи с ЧП власти Нидерландов повысили уровень террористической опасности до самого высокого.