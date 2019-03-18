В Госдуме оценили слова Волкера о возможных санкциях против России

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Анна Лушникова
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о возможности введения новых санкций против России.
В Госдуме оценили слова Волкера о возможных санкциях против России
  • Reuters

«Заявление Волкера звучит в рамках предвыборной риторики Порошенко, который также обвиняет во всех мыслимых и немыслимых грехах Россию. Стоит отметить, что Волкеру прежде всего нужно думать о тех санкциях, которые введены против Евросоюза со стороны Москвы и носят зеркальный характер. Политика России неизменна. Мы считаем, что Украина — суверенное государство, а украинский народ для нас братский», — отметил депутат.

Тем не менее, по словам Швыткина, не стоит забывать, что «власть на Украине захвачена путём государственного переворота». 

«Мы готовы сотрудничать с Киевом в рамках адекватного диалога. Россия никогда не вынашивала агрессивные планы в отношении Украины», — сказал он.

Ранее Волкер допустил введение новых санкций против России.

По словам дипломата, «если ситуация будет такой, какой она была в предыдущие несколько лет, санкции в отношении России периодически будут ужесточаться».

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