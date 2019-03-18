Полиция Германии усилила контроль на границе с Нидерландами после ЧП в Утрехте
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«Мы обмениваемся информацией с коллегами в Нидерландах, а также с полицейскими федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Мы усилили контроль в районе городов Клеве и Ахен», — уточнила собеседница агентства.
Ранее стало известно, что в нидерландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае.
Как передавали местные СМИ, жертвой произошедшего стал один человек, ещё несколько получили ранения.
В правоохранительных органах не исключают, что у преступления мог быть террористический мотив.