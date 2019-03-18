Полиция Германии усилила контроль на границе с Нидерландами после ЧП в Утрехте

Сотрудники полиции Германии усилили контроль на границе с Нидерландами после стрельбы в Утрехте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя инстанции.

«Мы обмениваемся информацией с коллегами в Нидерландах, а также с полицейскими федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Мы усилили контроль в районе городов Клеве и Ахен», — уточнила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что в нидерландском Утрехте неизвестный открыл стрельбу в трамвае.

Как передавали местные СМИ, жертвой произошедшего стал один человек, ещё несколько получили ранения.

В правоохранительных органах не исключают, что у преступления мог быть террористический мотив.