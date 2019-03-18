Один человек погиб в результате стрельбы в нидерландском Утрехте

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в нидерландском городе Утрехт.

Об этом пишет AFP со ссылкой на новостное агентство ANP.

«По крайней мере один человек погиб при стрельбе в трамвае в нидерландском городе Утрехт», — указывается в сообщении.

#BREAKING At least one dead in shooting on tram in Dutch city of Utrecht: ANP news agency pic.twitter.com/T31C5GQh00 — AFP news agency (@AFP) 18 марта 2019 г.

Ранее стало известно, что несколько человек пострадали при стрельбе в нидерландском Утрехте. Позднее в полиции указали, что допускают наличие террористического мотива.