Стрельба в нидерландском Утрехте могла иметь террористический мотив

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в нидерландском городе Утрехт. В правоохранительных органах допускают, что у преступления мог быть террористический мотив.

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Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter. «Полиция расследует стрельбу... Террористический мотив рассматривается при расследовании как возможный», — указали в ведомстве. The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г. Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе в нидерландском Утрехте.