Стрельба в нидерландском Утрехте могла иметь террористический мотив

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Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в нидерландском городе Утрехт. В правоохранительных органах допускают, что у преступления мог быть террористический мотив.
Стрельба в нидерландском Утрехте могла иметь террористический мотив
  • © AFP

Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

«Полиция расследует стрельбу... Террористический мотив рассматривается при расследовании как возможный», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе в нидерландском Утрехте.

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