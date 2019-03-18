Стрельба в нидерландском Утрехте могла иметь террористический мотив
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Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.
«Полиция расследует стрельбу... Террористический мотив рассматривается при расследовании как возможный», — указали в ведомстве.
The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation.— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при стрельбе в нидерландском Утрехте.