Австралия ввела новые санкции против России

Австралия вводит новые санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении австралийского Министерства иностранных дел.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничения были введены против семи россиян за их роль в инциденте в Керченском проливе.

В МИД указали, что Австралия также вводит санкции против «трёх лидеров» из неконтролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской областей.

15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.