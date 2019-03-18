Австралия ввела новые санкции против России

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Австралия вводит новые санкции в отношении России. Об этом говорится в заявлении австралийского Министерства иностранных дел.
Австралия ввела новые санкции против России
  • © David Wall/Danita Delimont
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что ограничения были введены против семи россиян за их роль в инциденте в Керченском проливе.

В МИД указали, что Австралия также вводит санкции против «трёх лидеров» из неконтролируемых Киевом частей Донецкой и Луганской областей. 

15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.

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