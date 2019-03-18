Дерипаска оценил перспективы улучшения отношений США и России

Улучшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами невозможно, пока действуют экономические санкции. Об этом заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью CNBC.

По его словам, что Вашингтон и Москва более заинтересованы в демонстрации друг другу военной мощи, нежели в улучшении двусторонних отношений.

«Думаю, что в сердцах россиян есть место для того, чтобы двигаться дальше, открыть новую страницу, но проблема заключается во всей этой игре мускулами с обеих сторон», — пояснил Дерипаска.

Ранее помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон назвал причину осложнения процесса переговоров США и России.

По его словам, урегулирование отношений между Вашингтоном и Москвой осложняют заявления оппонентов президента США Дональда Трампа о его «сговоре с Россией».