Болтон назвал причину осложнения процесса переговоров США и России

Заявления оппонентов президента США Дональда Трампа о его «сговоре с Россией» осложняют урегулирование отношений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сказал помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я думаю, сложно достичь прогресса в двусторонних отношениях с Россией, когда всё, что делается, используется политическими оппонентами, чтобы показать некие свидетельства сговора с Россией», — отметил он в эфире радиостанции AM 970. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что показания его бывшего адвоката Майкла Коэна на слушаниях в конгрессе в очередной раз подтвердили отсутствие какого-либо сговора с Россией.