Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнения в Индонезии
«Генеральный секретарь выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Индонезии», — указывается в заявлении.
Кроме того, ООН выразила готовность работать с властями Индонезии и оказать необходимую гуманитарную помощь в связи с этими природными катастрофами.
Ливневые дожди, которые вызвали наводнения, начались вблизи столицы провинции Джаяпуры в субботу, 16 марта.
По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 63 человека.