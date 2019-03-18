Генсек ООН выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнения в Индонезии

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в результате вызванных ливнями наводнений в Индонезии. Об этои говорится в заявлении пресс-секретаря генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь выражает соболезнования семьям жертв, народу и правительству Индонезии», — указывается в заявлении.

Кроме того, ООН выразила готовность работать с властями Индонезии и оказать необходимую гуманитарную помощь в связи с этими природными катастрофами.

Ливневые дожди, которые вызвали наводнения, начались вблизи столицы провинции Джаяпуры в субботу, 16 марта.

По последним данным, жертвами стихии стали по меньшей мере 63 человека.

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