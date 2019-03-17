Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63
Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 63, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на данные поисково-спасательной службы.
- Reuters
Сообщается, что десятки людей числятся пропавшими без вести.
Ранее была информация о 42 жертвах стихии.
Ливневые дожди, которые вызвали наводнения, начались вблизи столицы провинции Джаяпуры в субботу, 16 марта.
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