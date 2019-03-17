Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63

Короткая ссылка
Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 63, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на данные поисково-спасательной службы.
Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63
  • Reuters

Сообщается, что десятки людей числятся пропавшими без вести.

Ранее была информация о 42 жертвах стихии.

Ливневые дожди, которые вызвали наводнения, начались вблизи столицы провинции Джаяпуры в субботу, 16 марта. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить