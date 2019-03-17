Число жертв наводнений в Индонезии достигло 63

Число погибших в результате наводнений в индонезийской провинции Папуа увеличилось до 63, передаёт «Синьхуа» со ссылкой на данные поисково-спасательной службы.

Reuters

Сообщается, что десятки людей числятся пропавшими без вести. Ранее была информация о 42 жертвах стихии. Ливневые дожди, которые вызвали наводнения, начались вблизи столицы провинции Джаяпуры в субботу, 16 марта.