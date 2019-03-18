Папа Римский прокомментировал теракт в Новой Зеландии

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Папа Римский Франциск назвал нападение на две мечети в новозеландском Крайстчерче ужасной атакой.

Об этом информирует ABC.

Кроме того, понтифик призвал бороться против распространения идеи превосходства белой расы, сторонником которой, как предполагается, является подозреваемый в теракте в Крайстчерче Брентон Таррант.

15 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл двойной теракт. 

По последним данным, жертвами нападения стали 50 человек.

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