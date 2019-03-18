Папа Римский прокомментировал теракт в Новой Зеландии

Папа Римский Франциск назвал нападение на две мечети в новозеландском Крайстчерче ужасной атакой.

Об этом информирует ABC.

Pope Francis called the mass shooting in Christchurch a "horrible attack" and implored people around the world to fight anti-immigrant and white supremacist extremism espoused by the alleged killer. https://t.co/r7bCIvPNQPpic.twitter.com/ilJps21eII — ABC News (@ABC) 17 mars 2019

Кроме того, понтифик призвал бороться против распространения идеи превосходства белой расы, сторонником которой, как предполагается, является подозреваемый в теракте в Крайстчерче Брентон Таррант.

15 марта в мечетях новозеландского Крайстчерча произошёл двойной теракт.

По последним данным, жертвами нападения стали 50 человек.