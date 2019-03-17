Число задержанных участников протеста в Белграде достигло семи

Число задержанных по делу о беспорядках в телецентре в Белграде достигло семи. Как отметили в полиции, двое нарушителей принесли в здание телецентра бензопилу и размахивали ей перед журналистами.

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Об этом сообщили в МВД Сербии. Ранее по делу о беспорядках в телецентре в Сербии задержали пять человек. Участники оппозиционного митинга в Белграде попытались захватить здание национальной телерадиокомпании RTS.