Число задержанных участников протеста в Белграде достигло семи
Число задержанных по делу о беспорядках в телецентре в Белграде достигло семи. Как отметили в полиции, двое нарушителей принесли в здание телецентра бензопилу и размахивали ей перед журналистами.
- © Reuters
Об этом сообщили в МВД Сербии.
Ранее по делу о беспорядках в телецентре в Сербии задержали пять человек.
Участники оппозиционного митинга в Белграде попытались захватить здание национальной телерадиокомпании RTS.
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