Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что компания Google помогает китайским военным. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter президента США.

«Google помогает Китаю и его военным, но не США! Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем всё закончилось?» — написал он.

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump....and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 mars 2019

В августе 2018 года американский лидер заявил, что «результаты поиска Google по запросу «новости о Трампе» показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ», выдавая о нём лишь негативные материалы.

Позднее в Google ответили на обвинения Трампа по поводу избирательного показа новостей о нём.