Трамп обвинил Google в помощи военным Китая

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что компания Google помогает китайским военным. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter президента США.

«Google помогает Китаю и его военным, но не США! Хорошей новостью является то, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу... И чем всё закончилось?» — написал он.

В августе 2018 года американский лидер заявил, что «результаты поиска Google по запросу «новости о Трампе» показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ», выдавая о нём лишь негативные материалы.

Позднее в Google ответили на обвинения Трампа по поводу избирательного показа новостей о нём.

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