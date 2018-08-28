В Google ответили на обвинения Трампа по поводу избирательного показа новостей о нём

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Компания Google ответила на обвинения президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что поисковая система избирательно показывает новости о нём.
В Google ответили на обвинения Трампа по поводу избирательного показа новостей о нём
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

«Google категорически отрицает обвинения президента США Трампа в политической предвзятости», — пишет агентство.

Ранее американский лидер заявил, что «результаты поиска Google по запросу «новости о Трампе» показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ», выдавая о нём лишь негативные материалы.

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