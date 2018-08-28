В Google ответили на обвинения Трампа по поводу избирательного показа новостей о нём

Компания Google ответила на обвинения президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что поисковая система избирательно показывает новости о нём.

Reuters

Об этом сообщает AFP. «Google категорически отрицает обвинения президента США Трампа в политической предвзятости», — пишет агентство. #BREAKING Google strongly denies US President Trump's claim of political 'bias' pic.twitter.com/e5nKxGpA8i — AFP news agency (@AFP) 28 августа 2018 г. Ранее американский лидер заявил, что «результаты поиска Google по запросу «новости о Трампе» показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ», выдавая о нём лишь негативные материалы.