В Google ответили на обвинения Трампа по поводу избирательного показа новостей о нём
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
«Google категорически отрицает обвинения президента США Трампа в политической предвзятости», — пишет агентство.
#BREAKING Google strongly denies US President Trump's claim of political 'bias' pic.twitter.com/e5nKxGpA8i— AFP news agency (@AFP) 28 августа 2018 г.
Ранее американский лидер заявил, что «результаты поиска Google по запросу «новости о Трампе» показывают только обзоры/сообщения фейковых СМИ», выдавая о нём лишь негативные материалы.