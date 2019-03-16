В Британии начались протесты сторонников брексита
- Reuters
Как сообщает Associated Press, двухнедельная акция под девизом «Уходить значит уходить» стартовала в городе Сандерленд на севере страны.
Участвующий в акции бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж заявил: «Если политики считают, что могут переступить через нас, мы направимся к ним и скажем, что это не так».
По данным агентства, в демонстрации принимают участие от 100 до 200 человек.
Ранее стало известно, что парламент Британии проголосовали за перенос даты выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок.