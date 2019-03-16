В Британии начались протесты сторонников брексита

В Великобритании началась акция протеста сторонников брексита, которые обвиняют правительство в «предательстве воли народа» после отсрочки запланированного выхода страны из Евросоюза.

Как сообщает Associated Press, двухнедельная акция под девизом «Уходить значит уходить» стартовала в городе Сандерленд на севере страны.

Участвующий в акции бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж заявил: «Если политики считают, что могут переступить через нас, мы направимся к ним и скажем, что это не так».

По данным агентства, в демонстрации принимают участие от 100 до 200 человек.

Ранее стало известно, что парламент Британии проголосовали за перенос даты выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок.