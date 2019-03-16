В Германии призвали Евросоюз не допустить «жёсткого» брексита
- Reuters
«Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход без соглашения», — написал глава МИД Германии в своём Twitter.
Он подчеркнул, что неурегулированный выход Британии из ЕС не выгоден никому.
При этом продление сроков брексита, по его словам, возможно лишь при условии конкретного предложенного Лондоном плана.
Ранее в Еврокомиссии не исключили возможность «жёсткого» выхода Великобритании из состава союза.
14 марта парламент Британии проголосовал за перенос даты выхода страны из Европейского союза на более поздний срок.