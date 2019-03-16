В Германии призвали Евросоюз не допустить «жёсткого» брексита

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал страны Евросоюза не допустить выхода Великобритании из альянса без соглашения.

«Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход без соглашения», — написал глава МИД Германии в своём Twitter.

Он подчеркнул, что неурегулированный выход Британии из ЕС не выгоден никому.

При этом продление сроков брексита, по его словам, возможно лишь при условии конкретного предложенного Лондоном плана.

Ранее в Еврокомиссии не исключили возможность «жёсткого» выхода Великобритании из состава союза.

14 марта парламент Британии проголосовал за перенос даты выхода страны из Европейского союза на более поздний срок.