В Германии призвали Евросоюз не допустить «жёсткого» брексита

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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас призвал страны Евросоюза не допустить выхода Великобритании из альянса без соглашения.
В Германии призвали Евросоюз не допустить «жёсткого» брексита
  • Reuters

«Мы не должны терять ни одной возможности предотвратить выход без соглашения», — написал глава МИД Германии в своём Twitter.

Он подчеркнул, что неурегулированный выход Британии из ЕС не выгоден никому.

При этом продление сроков брексита, по его словам, возможно лишь при условии конкретного предложенного Лондоном плана.

Ранее в Еврокомиссии не исключили возможность «жёсткого» выхода Великобритании из состава союза.

14 марта парламент Британии проголосовал за перенос даты выхода страны из Европейского союза на более поздний срок.

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