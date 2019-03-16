МИД: Россия не оставит без ответа санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

В МИД России назвали лицемерным и циничным предлог для введения Советом ЕС персональных санкций в отношении россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Как отметили в ведомстве, Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, которые перевернули события в проливе «с ног на голову».

«Предлог для внесения наших соотечественников в нелегитимные санкционные списки ЕС поражает своим лицемерием и цинизмом. В основном речь идёт о сотрудниках Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы нашей страны», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что утверждения о якобы нарушении Россией международного права не соответствуют действительности.

«Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине», — указали в ведомстве.

Решение Совета ЕС, подчеркнули в МИД, говорит о неуважении к праву России на обеспечение безопасности своих границ, а действия ЕС являются «безответственным путём».

«Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС», — подытожили в министерстве.

15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.