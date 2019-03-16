В Крыму рассказали о спокойном отношении к новым санкциям США

Представитель крымского предприятия «Фиолент», подпавшего под новые санкции США, прокомментировал ограничительные меры, отметив, что они «принципиально не отразятся» на работе завода.

«Ничего особенного в этих санкциях нет. Мы как работали, так и работаем, на нас это принципиально никак не отразится. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Никто от этого не расстроится, наоборот, это нас вдохновляет на новые творческие успехи», — сказал РИА Новости председатель правления симферопольского завода Александр Баталин.

Он добавил, что данная ситуация стимулирует стремление «быть лучшими и создавать новые изделия».

15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.

В Лондоне, комментируя введение санкций, назвали их «недвусмысленным сигналом» Москве.