В Крыму рассказали о спокойном отношении к новым санкциям США

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Представитель крымского предприятия «Фиолент», подпавшего под новые санкции США, прокомментировал ограничительные меры, отметив, что они «принципиально не отразятся» на работе завода.
В Крыму рассказали о спокойном отношении к новым санкциям США
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Ничего особенного в этих санкциях нет. Мы как работали, так и работаем, на нас это принципиально никак не отразится. Я к этому отношусь абсолютно спокойно. Никто от этого не расстроится, наоборот, это нас вдохновляет на новые творческие успехи», — сказал РИА Новости председатель правления симферопольского завода Александр Баталин.

Он добавил, что данная ситуация стимулирует стремление «быть лучшими и создавать новые изделия».

15 марта ЕС ввёл санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе. Позднее США и Канада ввели новые ограничительные меры в отношении России.

В Лондоне, комментируя введение санкций, назвали их «недвусмысленным сигналом» Москве.

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