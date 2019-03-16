СМИ: Британские политики верят в необходимость ухода Мэй в отставку

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Высокопоставленные источники заявили The Telegraph о необходимости ухода премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в отставку.

Как указали изданию собеседники из окружения Мэй, она должна согласиться покинуть свою должность досрочно, чтобы заручиться поддержкой со стороны собственных однопартийцев-консерваторов из влиятельной группы евроскептиков.

Отмечается, что, по мнению источников, это необходимо сделать, чтобы её преемник мог начать новую фазу переговоров с ЕС.

По их мнению, выполнив данное условие, Мэй может получить шанс на поддержку со стороны евроскептиков в ходе третьего голосования по проекту соглашения с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что британские парламентарии проголосовали за перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на более поздний срок.

13 марта британские парламентарии проголосовали против брексита без сделки при любых обстоятельствах.

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